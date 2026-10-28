miércoles, octubre 28, 2026
Locales

ABSA anunció que avanza el recambio de colectores cloacales

De La Bahía Noticias

Continúa adelante el recambio de colectores cloacales sobre la calle Ángel Brunel, entre Neuquén y Río Negro, en Bahía Blanca.

Se trata de 200 metros de nuevas cañerías que reemplazan los viejos conductos y permiten recuperar la funcionalidad de las redes de desagües cloacales del sector.

Estas tareas se suman a los más de 2000 metros de recambios ya realizados en calle 25 de Mayo, entre Tierra del Fuego y Falcón; en Nicolás Pirez, entre Don Bosco y Bolivia, y en tres sectores de Ingeniero White que se ejecutaron durante este año. En los próximos días, también se iniciarán nuevos recambios en la calle Güiraldes, entre Almafuerte y Sixto Laspiur.

Estas obras forman parte del plan integral de mejora de Aguas Bonaerenses para el beneficio de más de 2,9 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento, en las 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa.

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