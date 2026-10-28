ABSA anunció que avanza el recambio de colectores cloacales

Continúa adelante el recambio de colectores cloacales sobre la calle Ángel Brunel, entre Neuquén y Río Negro, en Bahía Blanca.

Se trata de 200 metros de nuevas cañerías que reemplazan los viejos conductos y permiten recuperar la funcionalidad de las redes de desagües cloacales del sector.

Estas tareas se suman a los más de 2000 metros de recambios ya realizados en calle 25 de Mayo, entre Tierra del Fuego y Falcón; en Nicolás Pirez, entre Don Bosco y Bolivia, y en tres sectores de Ingeniero White que se ejecutaron durante este año. En los próximos días, también se iniciarán nuevos recambios en la calle Güiraldes, entre Almafuerte y Sixto Laspiur.

Estas obras forman parte del plan integral de mejora de Aguas Bonaerenses para el beneficio de más de 2,9 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento, en las 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa.