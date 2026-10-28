Condenan a un hombre por tenencia de drogas y portación de armas

Un hombre identificado como Leandro Fabián Pérez fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La resolución judicial fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, mediante el mecanismo de juicio abreviado.

El hecho se desencadenó el 23 de julio de 2026, durante un procedimiento en la vía pública frente a una vivienda de la calle Richieri al 500 de Bahía Blanca, en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes que incluía la orden de allanamiento del inmueble solicitada por la fiscalía Nº 19, a cargo de Mauricio Del Cero.

Al advertir la llegada del personal policial, el imputado, que caminaba por la vereda del lugar, intentó retirarse, pero fue interceptado y reducido por los efectivos.

Durante la requisa personal efectuada de urgencia ante testigos, se secuestró de su cintura un revólver calibre .32 largo marca “Dos Leones” con 6 municiones en el tambor y un revólver calibre .38 con numeración suprimida y 5 municiones colocadas.

Asimismo, en los bolsillos de su campera se encontraron 26 envoltorios de nylon color verde con cocaína, repartidos en distintos recipientes y sectores de la prenda, además de 24.000 pesos en efectivo.

En el bolsillo del pantalón se incautó una munición calibre 9 milímetros marca Luger. También se le secuestró un teléfono celular, en cuya funda se encontraba su documento nacional de identidad. El material incautado quedó resguardado a disposición de la Justicia.