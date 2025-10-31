El Parque de la Independencia será del Primer Encuentro de Comparsas Escolares PLAPLA

El próximo martes 4 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana, se realizará el Primer Encuentro de Comparsas Escolares PLAPLA en el Parque de la Independencia.

La propuesta, impulsada por el Municipio de Bahía Blanca, el Instituto Cultural y la Inspección de Educación Artística, reunirá a más de 600 estudiantes de las escuelas primarias 33, 52 y 62.

El proyecto se generó a partir de las capacitaciones PLAPLA para docentes y se desarrolló durante todo el año escolar.

“Nació en febrero y florecieron proyectos escolares que se trabajaron durante todo el ciclo lectivo, dando lugar a experiencias interdisciplinarias y comunitarias donde la escuela se transforma en un universo compartido”, explicaron fuentes oficiales.

Se invita al público a llevar reposera, mate y ganas de disfrutar.