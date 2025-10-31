Advertencia de la CGT de Mar del Plata por la temporada: “Las expectativas no son alentadoras”

La CGT Regional Mar del Plata advirtió que la próxima temporada de verano en esa ciudad no llegará con buenos augurios para el empleo temporal.

Según la central obrera, los datos recabados por cámaras hoteleras y comerciales indican que la actividad podría verse seriamente resentida.

Se estima que sectores clave como hotelería, gastronomía y servicios vinculados al turismo experimentarán una baja en la contratación y en las contrataciones temporarias, lo que afecta directamente a cientos o incluso miles de trabajadores que dependen de la estacionalidad para conseguir empleo.

Desde la CGT dijeron que “las expectativas no son alentadoras” y que muchos empresarios locales están en modo de espera, evaluando cómo se comportará la temporada antes de comprometer inversiones, planteles o nuevas contrataciones.

Además, se advierte que el contexto económico —como el tipo de cambio y el poder adquisitivo de los turistas— puede favorecer que muchas familias opten por vacacionar fuera de la ciudad, lo que impacta directamente en la contratación local. (Mundo Gremial)