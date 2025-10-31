Cómo obtener la constancia del CUIL de ANSES en forma rápida y sencilla

ANSES recordó que cualquier persona puede descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde cualquier computadora o teléfono celular ingresando en www.anses.gov.ar y haciendo clic en Constancia de CUIL.

Este comprobante permite acceder a los programas y prestaciones de ANSES como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones.

El CUIL se genera automáticamente en el momento en que se emite el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado, el titular debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con su documento para realizar la gestión.

Por su parte, la constancia descargada desde la web de ANSES es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello.

Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.