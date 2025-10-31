Diego Valenzuela no descartó una PASO con Santilli para 2027 en la Provincia

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, abrió la puerta a una eventual interna con Diego Santilli para definir al candidato a gobernador en 2027.

El dirigente, que este año dejó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, aseguró que “en la Provincia tiene que haber un candidato violeta” y pidió “trabajar unidos para ganarle al kirchnerismo”.

En una entrevista con Laca Stream, Valenzuela planteó que, aunque aún falta para la elección, su intención es “estar en el equipo que recupere la Provincia para el cambio”.

“El 2027 queda lejos, pero quiero ser parte de ese proceso de ganarle la Provincia al kirchnerismo. Creo que La Libertad Avanza tiene que tener un candidato violeta, y después vendrán los acuerdos con el PRO o con el radicalismo peluca que quiera ayudar, como ya ocurrió en el Congreso”, sostuvo.

En ese sentido, no descartó una competencia interna para definir al postulante libertario. “Para ganarle al kirchnerismo en la Provincia tenemos que estar juntos todos los que pensamos parecido. Inclusive no descarto que haya una PASO, que al candidato a gobernador lo elija el pueblo bonaerense”, señaló.

Después del triunfo en las legislativas, desde el partido amarillo buscan imponer un candidato propio, que bajo el sello libertario compita por la gobernación de la Provincia. Y ya impulsan al “Colorado” como el candidato a pelear por la gobernación en 2027 dentro de las filas libertarias.

Si bien Santilli no está afiliado a La Libertad Avanza, Valenzuela destacó: “El candidato era José Luis Espert y hubo un acuerdo con el PRO que lo promoví con Patricia (Bullrich). Tuvimos razón cuando decíamos que teníamos que ir juntos y muchos nos trataban de traidores. Finalmente fuimos juntos y esa es una de las variables que hayamos ganado el domingo”.

El intendente también explicó su salida del PRO y su acercamiento al espacio de Javier Milei. “Viniendo del PRO, sentí que era momento de apoyar el cambio que votaron los argentinos, que además se expresó en un acuerdo con Patricia (Bullrich), con (Luis) Petri y con muchos sectores del PRO. Tengo una relación personal con el Presidente y lo quiero ayudar”, indicó.

“El 15 de enero pasado, contra muchas opiniones y críticas, decidí sumarme al violeta, pero no en detrimento del PRO. Me gustó hacer campaña con excolegas del PRO, porque siempre promovimos estar juntos los que pensamos parecido. El liderazgo hoy es de Milei y de La Libertad Avanza, que claramente tiene el respaldo popular”, completó.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Mauricio Macri sobre que el PRO tendrá su propio candidato en 2027, consideró: “Soy de los que piensan de que el PRO no tiene que desaparecer porque tiene una identidad y una historia que aportó un montón a la política argentina. Yo soy una expresión de eso”.

“Macri es el presidente de un partido y es razonable de que quiera que su partido esté representado en 2027. Quizá a horas de la elección que legitimó fuertemente a Milei y a las puerta de una reunión, no sé si era momento para una declaración así”, concluyó. (Diario Clarín)