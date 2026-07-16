jueves, julio 16, 2026
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El presidente Milei confirmó que no viajará a la final y mantendrá su cábala en Olivos

De La Bahía Noticias

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y aseguró que mantendrá su cábala de mirar el partido desde la Quinta de Olivos.

“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, afirmó Milei tras la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

El mandatario también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta, vinculada a una campera de YPF que utilizó durante los encuentros de la Selección.

En la misma línea, el mandatario había contado: “Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”.

Milei, además, volvió a poner a disposición la Casa Rosada en caso de que la Selección argentina consiga la cuarta estrella y decida celebrar el título con la gente en Plaza de Mayo. (NA)

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