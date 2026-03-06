viernes, marzo 6, 2026
El Puerto de Bahía Blanca avanza en proyectos con universidades y el ecosistema innovador

De La Bahía Noticias

En el marco del Challenge Universitario, el Puerto de Bahía Blanca mantuvo un encuentro con universidades de la ciudad, la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del municipio, el equipo de Bahía Hub y los participantes del programa.

La reunión tuvo como objetivo continuar impulsando proyectos que potencien el talento local y fortalezcan el vínculo entre el ámbito académico, el Puerto y el ecosistema innovador de Bahía Blanca.

Desde la entidad destacaron que “acompañan los espacios que inspiran a la comunidad que imaginan el futuro de nuestra región”.

