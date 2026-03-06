El Puerto de Bahía Blanca avanza en proyectos con universidades y el ecosistema innovador

En el marco del Challenge Universitario, el Puerto de Bahía Blanca mantuvo un encuentro con universidades de la ciudad, la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del municipio, el equipo de Bahía Hub y los participantes del programa.

La reunión tuvo como objetivo continuar impulsando proyectos que potencien el talento local y fortalezcan el vínculo entre el ámbito académico, el Puerto y el ecosistema innovador de Bahía Blanca.

Desde la entidad destacaron que “acompañan los espacios que inspiran a la comunidad que imaginan el futuro de nuestra región”.