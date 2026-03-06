viernes, marzo 6, 2026
Locales

Suteba Bahía Blanca anuncia paro y acciones gremiales para la próxima semana

De La Bahía Noticias

El Suteba Bahía Blanca confirmó que la semana próxima continuarán las medidas de fuerza votadas en asamblea, luego de rechazar “rotundamente” la propuesta salarial presentada por el Gobierno.

En ese marco, anunciaron que se suma al paro nacional del 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, el 10 de marzo se realizarán acciones gremiales junto a la agrupación Multicolor, en rechazo al ajuste en el área de educación.

Comentarios

