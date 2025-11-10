El Rojo buscará romper la racha de Riestra como local

Riestra e Independiente jugarán este lunes, desde las 19, en el Estadio Guillermo Laza, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

El Malevo, con su presencia asegurada en los playoffs, intentará sumar para seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores. En las antípodas, el cuadro de Avellaneda está prácticamente eliminado y su clasificación está atada a varios resultados ajenos y propios.

El Rojo encara un partido determinante para sostener su levantada, mejorar su producción fuera de casa y dar un paso más hacia el objetivo de meterse en la zona de copas.

El equipo de Gustavo Quinteros llega con envión anímico tras la victoria por 3-0 ante Atlético Tucumán y buscará extender su buen momento con otro triunfo.

En sus últimas cuatro presentaciones por el Clausura, el Rojo sumó un triunfo, dos caídas y un empate, con siete goles a favor y cuatro en contra.

El encuentro tendrá un valor agregado para Independiente, que irá por revancha en una cancha que no le trae buenos recuerdos.

La única visita del Rojo al Guillermo Laza fue en 2024, por Copa de la Liga, cuando cayó 1-0 con gol de Pedro Ramírez.

De aquel once inicial solo continúan en el plantel el arquero Rodrigo Rey, el experimentado Federico Mancuello y el delantero Gabriel Ávalos.

El historial reciente entre ambos marca equilibrio, con un triunfo para Independiente, un empate y una derrota desde el ascenso de Riestra a Primera.

En el último cruce oficial empataron sin goles el 27 de abril, en la Primera Fase del Apertura 2025.

Riestra, por su parte, buscará recuperarse tras perder por 1 a 0 ante San Lorenzo. En sus últimas cuatro fechas registra dos triunfos y dos empates, con seis goles a favor y cinco recibidos.

Además, sostiene una racha positiva como local que intentará estirar ante su público. (NA)