La AFA informó cuáles son los jugadores desafectados para el amistoso ante Angola

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados para el amistoso de noviembre en Luanda.

Sobre Fernández, la AFA informó que “el mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se quedan al margen dado que “no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”.