lunes, noviembre 10, 2025
Golazo HD

La AFA informó cuáles son los jugadores desafectados para el amistoso ante Angola

De La Bahía Noticias

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados para el amistoso de noviembre en Luanda.

Sobre Fernández, la AFA informó que “el mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se quedan al margen dado que “no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”.

Comentarios

You May Also Like

Riestra recibe a un Atlético Tucumán en alza por la Liga Profesional

De La Bahía Noticias

Se suspendió el fútbol de todas las categorías por la muerte de Emanuel Ortega

De La Bahía Noticias

¿Se juega de nuevo? Central cuenta con el apoyo del 70 % de los clubes

De La Bahía Noticias