Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, jugará con Central Córdoba

En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Central Córdoba el lunes, a las 21.15, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura.

La Lepra mendocina, ya sin chances de playoffs, viene de quedar en la historia del fútbol argentino tras obtener la Copa Argentina; el Ferroviario ganó dos de los últimos tres y está cerca de disputar los octavos de final.

Independiente Rivadavia hizo historia tras derrotar por penales a Argentinos Juniors y obtener la Copa Argentina, siendo así el primer título de Primera en su historia.

El campeonato fue fundamental no solo por entrar en la historia grande del fútbol argentino, sino que además se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

No fue la mejor campaña en el Clausura, ya que ganó apenas dos encuentros y ya está sin posibilidades de disputar los playoffs.

Central Córdoba, con 22 puntos, es uno de los más regulares de la zona y está próximo a sellar su pasaje a los octavos de final. El Ferroviario, que ganó dos de los últimos tres jugados, viene de igualar sin goles ante Racing.

Tras el encuentro con la Academia, Omar de Felippe apuntó contra los dirigentes por falta de pago, pero rápidamente el club le respondió al entrenador con un comunicado. (NA)