El Puerto de Bahía Blanca refuerza sus vínculos comerciales con la India

El Puerto de Bahía Blanca recibió la visita oficial del embajador de la República de India en Argentina, Ajaneesh Kumar. La jornada de trabajo tuvo como objetivo fortalecer los lazos comerciales y logísticos entre ambos países.

Autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto presentaron los avances en infraestructura, sostenibilidad y planificación estratégica que consolidan al puerto como un nodo clave del comercio internacional.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones y una exposición sobre el crecimiento sostenido de las exportaciones hacia India.

India se consolida como uno de los principales destinos de los productos agroindustriales que se exportan desde el Puerto de Bahía Blanca.

Entre 2018 y 2024 se embarcaron más de seiscientas mil toneladas con destino a ese país. Sobresalen el aceite de girasol, con picos de exportación en 2023 y 2024, además de pellets, cebada y maíz.

Este crecimiento reafirma el papel estratégico del puerto como plataforma de salida para productos argentinos con valor agregado y el creciente interés de India por abastecerse desde la región.