Crecieron las líneas de indigencia y pobreza para una familia de Bahía Blanca

En octubre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía blanca se ubicó en $ 604.464, exhibiendo un alza de 2,9% con res-pecto al mes anterior, según informó este lunes el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.420.492 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante octubre, los aumentos más significativos se dieron en productos como la cebolla (37,7%), la banana (12,7%), la naranja (12,6%), la manzana (12,2%), el zapallo (10,6%), la carne picada (9,7%), las arvejas en lata (9,5%), la papa (8,7%) y la carnaza común (8,6%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: los jugos concentrados, la mandarina, el café, la mortadela, el hueso con carne, la nalga, el azúcar y el yogur con variaciones que oscilan entre 3,6% y 7,0%.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA, a saber, la acelga (-10,9%), la zanahoria (-6,3%), la sal fina (-5,3%), la yerba (-5,2%), el caldo concentrado (-3,9%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servi-cios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en artículos descartables (5,8%), médicos y odontólo-gos (4,8%), combustibles y lubricantes (4,7%) y calzado para hombre (3,5%) por citar los más relevantes.