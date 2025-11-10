Martes con alerta amarillo: el informe meteorológico del municipio de Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca informó que durante la mañana del martes 11 pueden registrarse algunas lluvias aisladas a partir de las 6.

Luego, hacia el final de la mañana, se prevén lluvias y tormentas principalmente entre las 9 y 18, avanzando de oeste a este.

La probabilidad de tormentas localmente fuertes es baja por el momento.

Los acumulados de lluvia esperados rondan entre 10 y 25 milímetros.

Con el avance del frente frío (en horas de la tarde), el viento va a rotar al oeste y se pueden registrar ráfagas de 50-55 km/h en el momento de la rotación.

Luego de las 17, se prevé un mejoramiento, aunque entre las 21 y y la medianoche del mismo martes pueden nuevamente registrar chaparrones de lluvia y algunas tormentas aisladas de menor intensidad.