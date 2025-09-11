El SMN emitió un alerta amarillo por viento para el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy un alerta amarillo para el sábado a la madrugada en Bahía Blanca.

Según se detalló, el área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

El alerta también se emitió para distritos de la zona, como Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

El SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.