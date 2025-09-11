jueves, septiembre 11, 2025
Nacionales

El SMN emitió un alerta amarillo por viento para el sábado

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy un alerta amarillo para el sábado a la madrugada en Bahía Blanca.

Según se detalló, el área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

El alerta también se emitió para distritos de la zona, como Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

El SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Comentarios

You May Also Like

Desde el Gobierno aseguran que no dialogarán con docentes mientras hagan paro

De La Bahía Noticias

Extienden la publicación del padrón provisorio hasta el 29 de mayo

De La Bahía Noticias

Comenzó la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2023: hay varias novedades e incorporaciones

De La Bahía Noticias