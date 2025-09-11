Un hombre fue detenido en Bahía Blanca por tenencia de marihuana

La Policía detuvo a Pablo Orlando Muñoz en el domicilio ubicado en Juan B. Justo al 2000 de Bahía Blanca, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

La causa inició, el 18 de junio de 02025 por un procedimiento efectuado por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en momentos en que se encontraban recorriendo por calle Nicolás Levalle en intersección Reconquista.

En ese momento, observaron que Muñoz se descartaba de un elemento, que resultó contener marihuana y capaz de producir 532 dosis umbrales.

El acusado registra una condena del Juzgado Correccional N° 1 como coautor penalmente responsable del delito de usurpación en grado de tentativa.

Hoy los efectivos de la DDI secuestraron tres plantines y 163 semillas de cannabis durante el procedimiento ordenado por el juzgado de Garantías Nº 4.

El detenido será indagado en las próximas horas por el delito de tenencia simple de estupefacientes.