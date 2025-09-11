Allanaron un campo de Pringles y secuestraron una máquina robada

En el marco de una investigación realizada por el Equipo de Investigación de Delito Rurales tramitada en la fiscalía N°7, a cargo de la fiscal Marina Lara, el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó el allanamiento del establecimiento rural de nombre “Don Pepe” ubicado sobre la ruta provincial 51, en cercanías de Coronel Pringles, para dar con una máquina fertilizadora que había sido robada.

La causa se inició en el mes de abril de 2021 tras la denuncia efectuada por el damnificado, propietario del campo denominado “26 de enero”, ubicado en el Cuartel Cuartel XVI del partido de Coronel Dorrego.

La máquina recuperada, marca Steelfer, Modelo F-30, color naranja y blanco pesa cerca de dos toneladas y se encontraba desarmada, cuando fue encontraba por los efectivos del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles, quienes tuvieron a su cargo la concreción del procedimiento.

Las tareas investigativas continúan a fin de determinar quién o quiénes son los autores del ilícito y su vinculación con el lugar donde fue encontraba la máquina.