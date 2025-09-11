Edil acusado de abuso en Tornquist: dolor y lágrimas en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Tornquist realizó una sesión extraordinaria para tratar la renuncia presentada por el exconcejal Matías Rojas, luego de conocerse denuncias por abuso de menores en Saldungaray.

Los concejales se mostraron muy consternados por lo ocurrido y en cada una de las alocuciones muchos no pudieron contener las lágrimas. Incluso, la bandera izaron la bandera a media asta, gesto que simbolizó el dolor compartido.

Todos los ediles se pusieron a disposición y apoyaron a las familias que viajaron desde Saldungaray.

Una vez concluida la palabra de los concejales, Dalma y Yanina solicitaron hablar desde las bancas y expresaron el inmenso dolor que sienten.

Pidieron que la Justicia actúe pronto y que se detenga al exconcejal Matías Rojas, luego de conocerse al menos ocho casos con sus denuncias respectivas .

“Esto es totalmente desgarrador, por más que lloremos, gritemos, pataleemos, no se siente lo que sentimos porque es terrible ver el dolor de nuestros hijos, el dolor de otras madres y padres de contener la bronca, la angustia, tratar de sostener todo como bloque y encima no obtener respuestas”, dijo una de las mamás.

“Necesitábamos ser escuchados y también tratar de entender que cada uno denuncia cuando puede, cuando lo siente, somos cuatro madres, más otras dos personas, luchando contra todo esto. Nosotros esperamos justicia, hicimos marchas y seguiremos, porque lo queremos preso”, agregó.

“Él (por el supuesto agresor) está en Bahía Blanca y se declara inocente, pero hay seis menores y dos adultas y todas las denuncias son penales queremos que pague”, manifestó Dalma, una de las madres.

Luego de descargar toda su bronca en las bancas, fueron contenidas por los concejales entre lágrimas y abrazos.