Una mujer trans denunció que golpeada por un hombre en un comercio bahiense

Una mujer trans denunció que fue atacada por un hombre en un local de comidas de calle Brown de Bahía Blanca.

La denuncia fue formulada por Juliana Taams en la comisaría Primera.

“Me encuentro en la comisaría Primera de Bahía Blanca con mis papás esperando para realizar una denuncia por violencia por ser una mujer trans”, remarcó.

Juliana narró que recibió “un ataque de violencia física el día de hoy a la noche por parte de un hombre joven por ser trans “.

“Me decían ´trava´ desde un inicio, que estaba revocado, ´no se qué sos´ y se reían burlándose. Cuando los grabé para subirlo a redes, uno de ellos me empezó a pegar sin parar. Tuvieron que agarrarlo por que me mataba. Me dejó la cara llena de sangre”, amplió la víctima.

“Esto vivimos las mujeres trans. Harta de tener miedo a vivir. Duele el día a día”, agregó.