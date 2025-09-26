viernes, septiembre 26, 2025
El SMN mantiene el alerta amarillo por lluvias para Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por lluvias para esta tarde en Bahía Blanca.

Según el pronóstico del organismo, “el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas”.

El alerta incluye a distritos del sudeste como Patagones, Villarino, norte de Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Tornquist.

