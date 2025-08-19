El Suteba Bahía Blanca realizará una jornada de protesta durante esta semana

En la asamblea que se realizó ayer en el Suteba Bahía Blanca se ratificó el rechazo al último acuerdo paritario con el Gobierno provincial por “insuficiente” y se resolvió una medida de fuerza para esta semana.

Se trata de una jornada de protesta que se hará el jueves 21 “en confluencia con la propuesta nacional de jornada de lucha convocada desde distintos sectores”.

“En Bahía movilizamos junto a ADUNS, convocando a un “semaforazo” y promoviendo la realización de carteles con los reclamos de cada escuela. También acompañamos el miércoles la acción de jubilados y personas con discapacidad contra el veto presidencial”, señaló el gremio en una comunicación oficial.

Se reclamará “para que cada estudiante que lo requiera cuente con su acompañante terapéutico en condiciones dignas de trabajo y remuneración y que la responsabilidad no recaiga en las familias que puedan pagarlo o que tengan obra social”.