Murió otro obrero y son cinco las víctimas fatales tras la caída del montacargas en Santa Fe

Murió ayer el trabajador que permanecía internado en grave estado tras el incidente en una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo y son cinco las víctimas fatales por la caída de un montacargas desde un noveno piso.

La noticia fue confirmada al mediodía desde la dirección del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde Fernando Guerra (27 años) fue trasladado de urgencia después del accidente.

El paciente permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de ser llevado al centro de salud por una ambulancia.

El hombre presentaba fractura de pelvis y lesiones graves en miembros superiores e inferiores. Estuvo inestable hemodinámicamente, bajo asistencia respiratoria mecánica, pero falleció el lunes al mediodía.

Las otras víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30 años) y Lucas Agustín Palacio (25), ambos oriundos de Florencia, y Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), los dos de Hardy.

El fiscal Leandro Lucente ordenó la clausura de la obra y ordenó una serie de pericias mecánicas para determinar por qué se desplomó el montacargas en el que iban a bajar desde un noveno piso.

Fuentes del caso le indicaron a Rosario 3 que “hay líneas concretas de investigación sobre la posible falla que deben ser corroboradas por la pericia mecánica”, cuya realización va a tomar algunos días.

Además de la clausura de la obra, se analizarán las pericias realizadas en la escena del hecho por Bomberos y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal ordenó la intervención de criminalística y del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) para peritar el sistema mecánico del montacargas, analizar las medidas de seguridad implementadas en la obra y relevar documentación técnica que permita determinar el grado de negligencia en el siniestro.

También solicitó la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo y de organismos de control laboral para sumar informes sobre las habilitaciones del edificio y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas de construcción. (Rosario 3)