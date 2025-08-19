martes, agosto 19, 2025
Nacionales

Devolvieron un libro a la biblioteca de Tornquist después de 59 años

De La Bahía Noticias

Un vecino de Olavarría devolvió un libro a la Biblioteca Popular Ernesto Tornquist después de 59 años.

El ejemplar, “Vidas sin misterios” de Vicki Baum, había sido retirado de la biblioteca entre 1964 y 1967 por sus padres, quienes lo guardaron en su hogar hasta su fallecimiento.

“Nosotros, todos oriundos de Tornquist, pero mis viejos se vinieron a vivir a Olavarría en el año 66. Cuando faltan mis viejos, hay que desarmar un poquito la casa y aparece un libro de la biblioteca popular de Tornquist y dijimos ‘en algún momento hay que devolverlo’”, contó Claudio Manzano.

“Con Adriana, mi esposa, fuimos a devolver el libro” ,señaló el hombre.

“Nos atendieron muy amables, le planteamos la situación, lo buscó en el registro y el libro ya no estaba activo, lo dieron por perdido. Manifesté el nombre de mi mamá, de mi abuela y de mi papá. Nunca supimos quién se llevó el libro. Sé que son más o menos 19.550 días que no devolvimos el libro, por suerte no nos cobraron los días”, señaló.

“Fue algo que te reconforta, te deja tranquilo de haber hecho algo más. El libro tenía que volver a su lugar”, expresó. (Noticias Tornquist)

