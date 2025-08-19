España declara “zona catastrófica” a las áreas afectadas por los incendios
El gobierno de Pedro Sánchez declara zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios en España. A pesar del descenso de las temperaturas, los incendios continúan arrasando bosques.
Miles de bomberos y soldados luchan contra las llamas, con la ayuda de aviones cisterna.
La situación es especialmente grave en Galicia.
La Policía detuvo a 23 personas por presunto incendio premeditado.
En Portugal, más de 3,700 bomberos también combaten incendios de gran magnitud.
Los científicos atribuyen la frecuencia e intensidad de los incendios forestales al cambio climático.
