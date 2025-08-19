Tras el empate en Brasil, Vélez recibe a Fortaleza en busca de los cuartos

Un Vélez Sarsfield en levantada recibe este martes a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en la ida empataron 0-0.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, desde las 19 horas, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganar 2-1 a Independiente, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Liniers quedaron en el cuarto lugar del Grupo B con 8 puntos, a tres del líder River.

En esta victoria ante el Rojo, el entrenador Barros Schelotto paró un equipo medianamente alternativo en el que solo repitieron titularidad cinco jugadores con respecto al empate ante Fortaleza en Brasil: el arquero Tomás Marchiori, los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez y los mediocampistas Rodrigo Aliendro y Tomás Galván.

Estos cinco futbolistas serán de la partida ante Fortaleza este martes y, factiblemente, Barros Schelotto repita el once que inició el empate en Brasil.

Por su parte, el equipo del portugués Renato Paiva viene de perder 2-1 con Fluminense, en condición de visitante, por la fecha 20 del Brasileirao. Con este resultado, los rojiazules se ubican en el puesto 18 de 19, en zona de descenso directo, con 15 unidades.

En esta derrota en Rio de Janeiro, el entrenador Paiva repitió solo tres jugadores que fueron de la partida ante Vélez el pasado martes: el arquero Helton Leite, el defensor argentino Gastón Ávila y el mediocampista Lucas Sasha. (NA)