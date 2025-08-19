Huracán buscará revertir la serie ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán recibe a Once Caldas de Colombia en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19 horas, con el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli mientras que su compatriota Pablo Goncalves estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN.

El equipo del entrenador Frank Darío Kudelka viene de ganarle 1-0 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Parque Patricios quedaron en el tercer lugar del Grupo A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.

En esta victoria ante el “Bicho”, el DT Kudelka paró un equipo mayoritariamente alternativo en el que solo repitieron titularidad tres jugadores con respecto a la derrota ante Once Caldas: los mediocampistas Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil y Rodrigo Cabral.

Estos tres futbolistas serán de la partida ante Once Caldas este martes y, factiblemente, Kudelka repita el once que inició la derrota en Colombia.

Por su parte, el equipo de Hernán Herrera viene de empatar 0-0 con Alianza, en condición de visitante, en el marco de la séptima fecha de la Liga Bet Play Dimayor de Colombia. Con este resultado, los de Manizales se ubican en el decimonoveno lugar de la tabla.

En este empate ante Alianza, el entrenador Herrera guardó al once inicial que le ganó a Huracán y paró un equipo completamente alternativo, pensando en este viaje a Argentina. (NA)