domingo, junio 7, 2026
Nacionales

El velatorio del Indio Solari será en el Parque Domínico de Avellaneda

De La Bahía 915

Se confirmó que el lugar del velorio del Indio Solari será en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, según confirmaron fuentes de la organización al portal Infobae.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

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