Avanza la repavimentación de una ruta clave de Vaca Muerta y Rincón de los Sauces

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén reportó un avance sostenido en la obra de rehabilitación en el tramo que conecta Crucero Catriel con Rincón de los Sauces de la ruta provincial 6.

La intervención comprende 54 kilómetros entre el empalme con la Ruta Provincial 8 y la zona de Crucero Catriel.

Según la información oficial, el objetivo es recuperar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y mejorar la capacidad de una traza utilizada de manera intensiva por el tránsito pesado.

El corredor tiene un rol central dentro de la red vial de Vaca Muerta, ya que articula Rincón de los Sauces con otros accesos productivos de la cuenca neuquina.

En el caso del sector de Rincón de los Sauces, la obra es ejecutada por Vialidad neuquina con una inversión informada de 20.000 millones de pesos.

La finalización está prevista para diciembre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial difundido por la provincia.