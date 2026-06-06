Valija de Antonini Wilson: piden volver a investigar al exministro De Vido

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, el venezolano que en agosto de 2007 intentó ingresar al país 800 mil dólares que estaban destinados a la campaña presidencial de ese año de Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales citadas por el diario Clarín señalaron que Casal presentó el jueves un dictamen ante el máximo Tribunal en el que señaló que el análisis de los hechos que llevó a la absolución de De Vido “fue incompleto y superficial” y que el exfuncionario tuvo un rol central que lo involucra en el delito.

De Vido está bajo prisión domiciliaria cumpliendo la condena firme de cuatro años por la tragedia ferroviaria de Once y tiene otras condenas y juicios orales.

Actualmente es juzgado por el caso de los cuadernos de la corrupción, por la construcción de viviendas del plan “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo y por irregularidades en la concesión de la ampliación de dos gasoductos de Odebrecht.

En septiembre de 2023, De Vido fue absuelto por el Tribunal Oral Penal Económico 1 por el caso de la valija.

El tribunal condenó a cuatro años de prisión al ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti -quien está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo la pena-, por el delito de tentativa de contrabando y a penas menores a cuatro agentes aduaneros por encubrimiento.

La madrugada del 4 de agosto de 2007 llegó a aeroparque un vuelo privado de Venezuela. Uberti era uno de los pasajeros. Otro, Antonini Wilson, llegó con una valija en la que ante las autoridades dijo que tenía libros. Lo revisaron y le encontraron 790.550 dólares.

El dinero fue secuestrado, Antonini Wilson estuvo en un acto en Casa Rosada y prófugo de la Justicia argentina, y dijo en Estados Unidos que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner.

En el juicio oral, el fiscal Marcelo Agüero Vera había pedido una condena de cinco años de prisión para De Vido. Sostuvo que mantuvo comunicaciones con Uberti cuando éste llegó al país y que tenía un rol protónico en las relaciones con Venezuela.