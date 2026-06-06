Susbielles envió al Concejo el proyecto para que acompañe una demanda judicial si eliminan a Bahía de la Zona Fría

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para habilitar al Municipio, en conjunto con el Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo, a impulsar acciones judiciales en caso de que se concrete la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría.

El jefe comunal sostuvo que la iniciativa busca defender los intereses de los vecinos y cuestionó una eventual exclusión de Bahía Blanca del beneficio. Según expresó, la ciudad presenta condiciones climáticas, geográficas y energéticas similares a las de otras localidades que continuarían dentro del régimen.

“Consideramos que excluir a nuestra ciudad sin una razón objetiva, técnica o geográfica constituye una decisión arbitraria que perjudica a miles de familias bahienses”, señaló.

Susbielles remarcó además que durante gran parte del año la ciudad enfrenta bajas temperaturas, fuertes vientos y una importante demanda de calefacción, por lo que consideró necesario dar una discusión de fondo sobre el reconocimiento de las particularidades de Bahía Blanca y la región.

El intendente afirmó que el Municipio utilizará las herramientas institucionales disponibles para defender la permanencia de la ciudad dentro del régimen de Zona Fría.