domingo, junio 7, 2026
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El comunicado de River Plate para despedir al Indio Solari

De La Bahía 915

El Club Atlético River Plate emitió un comunicado de prensa acerca del fallecimiento del Indio Solari, a quien definió como una de las figuras más influyentes del rock nacional y autor de canciones que marcaron a varias generaciones.

El texto publicado en su sitio oficial, River sostuvo que frases de sus composiciones, tanto de su etapa solista como con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se ven en banderas que se exhiben en las tribunas del Mâs Monumental.

La institución agregó que, a través de su Honorable Comisión Directiva, acompañan a familiares, amigos y colegas “en estos momentos de profundo dolor y tristeza”. (Infobae)

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