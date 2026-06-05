Diputados radicales impulsan un proyecto para ampliar el régimen de reintegro del IVA a turistas extranjeros

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por El Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley por el que proponen ampliar el régimen de reintegro del IVA a turistas extranjeros por la compra de bienes, con el objetivo de fortalecer el turismo receptivo y dinamizar la economía en todo el país.

Según indicaron en un comunicado, proponen una modificación del artículo 43 de la Ley de IVA N.º 20.631, para que el reintegro se aplique a todos los bienes adquiridos por turistas del extranjero, sin importar su origen de fabricación.

Actualmente, el beneficio sólo alcanza a productos identificados como “Industria Argentina” o “Producción Argentina”, lo que limita su alcance, dificulta la operatoria comercial y reduce la red de comercios adheridos.