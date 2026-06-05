domingo, junio 7, 2026
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Bomberos Voluntarios de Cabildo preparan una jornada de encuentro para este domingo

De La Bahía 915

El municipio de Bahía Blanca declaró de Interés Municipal la jornada social organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cabildo, que se realizará el domingo 7 de junio en la sede de la institución, ubicada en la intersección de Vieytes y Larrea.

La actividad reunirá a integrantes de distintas asociaciones de bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, autoridades y vecinos, en un espacio de encuentro y camaradería.

El evento tendrá además un carácter conmemorativo, ya que recordará la emergencia climática del 7 de marzo de 2025. En aquella ocasión, el cuartel de Cabildo, con la colaboración de la comunidad local, brindó asistencia a unos 300 bomberos voluntarios que llegaron desde distintos puntos de la provincia para participar de las tareas de emergencia.

Durante esa jornada se compartió un guiso de arroz que, según destacaron los organizadores, se convirtió en un símbolo del acompañamiento y la solidaridad demostrada durante aquellos días.

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