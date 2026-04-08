miércoles, abril 8, 2026
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El vicepresidente de EEUU dijo que la tregua con Irán es “frágil”

De La Bahía Noticias

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció el miércoles que la tregua con Irán es “frágil” e instó a los dirigentes de la república islámica a negociar de “buena fe” puesto que Donald Trump está “impaciente por avanzar”.

“Si los iraníes actúan de buena fe para trabajar con nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo”, dijo Vance durante una visita a Budapest.

En caso contrario, advirtió, “descubrirán que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar. Está impaciente. Está impaciente por avanzar”.

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