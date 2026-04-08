Trabajos sobre la red de agua afectarán a Ingeniero White y Harding Green

Hoy se realizarán trabajos de mantenimiento en las intersecciones de Ramírez Urtasun con Quinquela Martín y con Salinas Chicas.

“Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el servicio de agua en el barrio Harding Green”, señaló la empresa ABSA.

A su vez, hasta el mediodía se realizarán trabajos en la red de agua ubicada sobre calle Ecuador al 2300 y se afectará el servicio en los barrios Villa Delfina y Villa Rosas; y baja presión en Ingeniero White.

Por esta razón, se solicita cuidar el agua de red disponible y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.