lunes, agosto 17, 2026
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Elecciones en Brasil: encuesta revela que Lula mantiene una estrecha ventaja sobre Bolsonaro

De La Bahía Noticias

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene una estrecha ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival de la derecha, en una posible segunda vuelta de cara a las elecciones de octubre, según reveló este lunes una encuesta de BTG Pactual/Nexus.

En una segunda vuelta simulada, el izquierdista Lula obtendría el 47% del apoyo de los votantes, frente al 44% de Bolsonaro, sin cambios respecto a la encuesta de la semana pasada. La encuesta, que se realizó entre 2.003 personas del 14 al 16 de agosto, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 41% de los votos, seguido de Bolsonaro con un 36%, ambos con un punto porcentual más que la semana anterior.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a la segunda vuelta. (Reuters)

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