Defensa visita a Vélez por la Liga Profesional

En el estadio José Amalfitani, Vélez y Defensa y Justicia se enfrentarán el lunes, a las 19:15, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

El Fortín, que venía de tres triunfos al hilo, viene de empatar ante Boca y recibe al Halcón, que ganó dos de los últimos tres jugados. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Vélez, con 10 puntos, es uno de los dos invictos que tiene el campeonato al inicio de la quinta jornada. El Fortín venció a Instituto, Talleres e Independiente en fila y viene de empatar 1-1 ante Boca, con gol de Diego Valdés, quien tiene una molestia y será baja para este duelo.

Guillermo Barros Schelotto confirmó que, por ahora, no se iniciaron gestiones ni por Milton Giménez ni por Kevin Zenon, relegados en Boca.

Defensa y Justicia también arrancó con el pie derecho. Con 7 puntos, el equipo de Julio Vaccari es uno de los animadores de su zona y buscará quitarle el invicto al conjunto de Liniers.

El Halcón debutó con un empate ante Aldosivi, cayó ante Estudiantes y superó a Riestra y a Newell´s. En los últimos días, Tiziano Perrotta (que llega desde Banfield y fue comprado por el Elche) se sumó a préstamo al plantel.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Defensa y Justicia:Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Nicolás Lamolina.

Estadio: José Amalfitani.

Fuente: TyC Sports.