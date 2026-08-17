lunes, agosto 17, 2026
Nacionales

Valenzuela consideró “necesario” que el PRO y LLA vayan juntos en las elecciones de 2027

De La Bahía Noticias

El senador bonaerense del mileísmo, Diego Valenzuela, consideró que es “necesario” un encuentro entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 2027, luego de que trascendiera un llamado entre Karina Milei y Mauricio Macri.

En ese sentido, el legislador marcó que en las elecciones legislativas bonaerenses “fuimos separados y ganó el populismo”; en cambio, “en octubre tuvimos una muy buena elección trabajando juntos”.

“Además hay muchas similitudes desde la idea, hay que ponerle cabeza a cómo podemos unir eso para la elección del ’27”, agregó.

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