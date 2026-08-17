“A veces nos reconoce y otras no”: cómo sigue Marcelo Estay tras la agresión

Beatriz, familiar de Marcelo Estay, el hombre agredido salvajemente afuera del club Universitario, habló por DE LA BAHÍA sobre el estado de salud de la víctima luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida la semana pasada.

“La operación salió bien, pero sigue igual que antes. Es un día a día esperando a ver cómo evoluciona”, sostuvo y afirmó que en las secuelas tampoco hubo modificaciones.

“Es un cuadro complejo. A veces no sabe lo que dice, tiene días donde nos reconoce y otros que no, y a veces se pone un poco agresivo”, remarcó.

Además, mencionó que Estay no recuerda nada de lo que pasó la noche de la agresión y remarcó que, cuando está bien, sabe que está en el hospital. “En otros momentos se acuerda mucho de su niñez, pero nada de lo actual”, agregó.

La familia sigue pidiendo ayuda para los cuidados de Marcelo, teniendo en cuenta que su madre es una mujer mayor que “está cansada”.