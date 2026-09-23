Intentaron llevarse medicamentos del Hospital Penna mientras esperaban ser atendidos

El director del Hospital Penna, Jorge Moyano, habló en De La Bahía sobre el robo de medicamentos que el nosocomio sufrió el último fin de semana.

“Estas dos personas hicieron una consulta por temas de salud y mientras esperaban en los boxes para responder el cuestionario, intentaron sustraer unas ampollas de medicación que se encontraban en uno de los carros de paro”, afirmó.

Moyano destacó además que si bien la medicación no era compleja, al verse en esa situación “tuvo que intervenir personal de Seguridad y se vieron en la obligación de efectuar la denuncia” correspondiente.