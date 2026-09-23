Avanzan las obras para aliviar anegamientos en Los Olivos, Cenci y Villa Floresta
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que se avanza en una intervención que permitirá aliviar anegamientos en los barrios Los Olivos, Cenci y Villa Floresta.
Según indicó, la obra mejorará el escurrimiento del agua y “dará más tranquilidad a cientos de familias”.
Se trata de una inversión de más de $1.200 millones, incluida en un conjunto de obras hidráulicas diseñadas por el municipio y financiadas por las grandes empresas del polo.
Susbielles destacó que se trata de “obras que después no se ven pero que hacen una gran diferencia” y que contribuyen a construir “una ciudad más segura y preparada para el futuro”.
Obras que después no se ven pero que hacen una gran diferencia
Esta intervención permitirá aliviar anegamientos en Los Olivos, Cenci y Villa Floresta, mejorando el escurrimiento del agua y dando más tranquilidad a cientos de familias.
Es una inversión de más de $1.200 millones,… pic.twitter.com/A9uN1wCjgu
— Federico Susbielles (@fsusbielles) September 22, 2026