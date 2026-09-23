jueves, septiembre 24, 2026
Locales

Avanzan las obras para aliviar anegamientos en Los Olivos, Cenci y Villa Floresta

De La Bahía Noticias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que se avanza en una intervención que permitirá aliviar anegamientos en los barrios Los Olivos, Cenci y Villa Floresta.

Según indicó, la obra mejorará el escurrimiento del agua y “dará más tranquilidad a cientos de familias”.

Se trata de una inversión de más de $1.200 millones, incluida en un conjunto de obras hidráulicas diseñadas por el municipio y financiadas por las grandes empresas del polo.

Susbielles destacó que se trata de “obras que después no se ven pero que hacen una gran diferencia” y que contribuyen a construir “una ciudad más segura y preparada para el futuro”.

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