La Asociación de Ganaderos y Agricultores local anunció que suspendió los trabajos en los caminos rurales

La Asociación de Ganaderos y Agricultores (AGA) anunció que “actualmente, y desde hace varios meses, no dispone de fondos para realizar trabajos de ningún tipo en los caminos rurales”.

“Esto es en razón del incumplimiento del compromiso de aportes económicos por parte de las autoridades, tanto provinciales como municipales, quienes habían prometido —hace 5 meses— la transferencia de 150 millones de pesos”, expresó la entidad en un comunicado.

“Es por ello que, pese a los reiterados pedidos desde la AGA a las autoridades del municipio de Bahía Blanca para que se cumpla con dicho aporte, nos vemos obligados a suspender los trabajos en los caminos rurales, considerando que, a la fecha, solo queda un saldo disponible de 15 días para el funcionamiento de la Patrulla Rural”, sostuvo.

Por esta razón, convocó a una asamblea abierta para el jueves 21 de agosto, a las 19, en Colón 332, “para brindar más detalles sobre la situación, escuchar opiniones de los presentes y definir las medidas a seguir, de mantenerse una situación insostenible para los productores que ven afectado su normal funcionamiento desde lo productivo, sanitario, educativo y familiar”.