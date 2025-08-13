El jefe de Gabinete de la Nación descartó que vaya a ser candidato a senador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó la posibilidad de que su nombre esté dentro del armado que presentará el oficialismo y afirmó que no será candidato a senador.

“No, no voy a ser candidato a senador”, aseguró el titular de los ministros al revelar que tampoco había existido tal propuesta.

“Primero, nadie me dijo nada y, aunque me lo dijeran, no lo sería”, reiteró tras considerar que el mejor lugar en el que podría estar es al frente de la Jefatura de Gabinete.

En medio de una entrevista con TN, el jefe de Gabinete explicó: “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tantas cosas que hacer como jefe de Gabinete“.

Asimismo, reiteró que no creía que el mandatario le pidiera postularse para un cargo como legislador nacional.

Por otro lado, el funcionario se refirió al clima “áspero” que se vive en el Congreso de la Nacional, tras considerar que serían esperables todo tipo de estrategias por parte de la oposición durante los meses previos a los comicios.

“Es la política argentina, es pasar de tener conversaciones de acuerdo a pasar a este tipo de situaciones como la que pasó la semana pasada o la que puede llegar a pasar si juntan el quórum en las próximas sesiones“, señaló. (Infobae)