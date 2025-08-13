Despidos en histórica empresa de calefactores

Eskabe, una histórica empresa de calefactores y termotanques de Mar del Plata, despidió a trabajadores en las últimas horas, informaron fuentes gremiales.

“Hace un tiempo hubo un pedido de suspensiones, que no se logró hacer pero se despidió a 5 trabajadores y que la empresa Eskabe indemnizó como corresponde. En estos casos y por haberlos indemnizado, los trabajadores nos piden que no intervengamos y mucho no podemos hacer. Pero todos tenían antigüedad. Uno de ellos más de 30 años. Además del atraso en el pago de sueldos y aguinaldo y de retiros voluntarios”, expresó José Luis Rocha, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata.

A su vez, manifestó que desde la firma les comunicaron que “en octubre se destrabaría la situación” y atribuyó esta situación a la caída general del consumo.

“Todo esto se debe a la falta de consumo porque a la empresa les han bajado las ventas considerablemente y no escapa a la industria en gran parte de la ciudad. Hay comercios cerrados, así como kioscos y almacenes chicos. Claramente han bajado las ventas a niveles históricos y algunos pueden aguantar y otros no. Y a esto hay que agregar que pasaron las peores vacaciones de invierno de los últimos 20 años. Si no se cambia el modelo económico, a nivel local la industria en general está complicada”, advirtió Rocha, quien también se desempeña como secretario general de la CGT local. (Minuto Uno)