Anuncian cortes de energía para este miércoles en Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que este miércoles realizará cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento y mejoras.
Las tareas se harán:
– de 7:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por las calles Alem, Sarmiento, Urquiza, 19 de Mayo.
– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Las Heras, Clérice, Pernici, Alvarado.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante de calles Brown, Donado, Chiclana, España.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
