Villarino: ABSA encara obras de mejora en los servicios de agua y cloacas por 6.195 M de pesos

El presidente de ABSA, Hugo Obed, detalló el Plan Integral para la mejora de los servicios de agua y cloacas en las distintas localidades del distrito de Villarino, en las que la prestadora estatal opera esos servicios.

En diálogo con Z FM, Obed habló sobre el volumen de obra en el distrito y enfatizó que se trata de “un plan integral en toda la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof, darle una visión productiva, una visión del servicio de agua y saneamiento, que sea integral”.

Respecto a las obras para la mejora del servicio cloacal en Pedro Luro, el funcionario destacó que “son ocho intervenciones que vamos a hacer en la localidad, así que, con esto vamos a tener la mejora que tanto nos solicitó el intendente Carlos Bevilacqua”.

Se trata de una inversión de 500 millones de pesos para el recambio de colectores a realizarse en dos etapas para el reemplazo de cañería obsoleta por su antigüedad, en tramos que van desde los 60 a los 240 metros de extensión cada uno.

En cuanto a mejoras en el servicio de agua, Obed indicó que se ejecutaron dos nuevas perforaciones en el campo de perforación La Mascota, en Médanos.

Sobre este frente de obra anunció que están próximas a iniciar las etapas para la vinculación de los pozos al acueducto de Médanos, lo que permitirá compensar el déficit existente en la instancia de producción.

Por último, el presidente de ABSA se refirió a la obra del Acueducto Pedro Luro – Ascasubi.

“Es una obra monumental, son 15 kilómetros de un acueducto nuevo, son más de 5.500 millones de pesos de inversión a través de un crédito internacional, un proyecto que hizo ABSA, así que eso también es algo muy importante”, sentenció.

Durante la entrevista, Obed destacó la articulación permanente con gobiernos municipales para la proyección y ejecución de las obras de mejora.

“Nosotros desde que llegamos a la empresa el primero de enero del 24, decidimos no digitar agendas desde la centralidad del edificio de ABSA, sino ir a los territorios y recolectar a través de los intendentes, las necesidades y los temas históricos, las postergaciones históricas que han tenido las localidades con el servicio”, señaló.