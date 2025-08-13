miércoles, agosto 13, 2025
El suministro de agua en dos barrios de la ciudad estará afectado por trabajos en la red

De La Bahía Noticias

Hoy continuarán los trabajos sobre la red de agua en calle Luis Vera esquina El Resero de Bahía Blanca.

A raíz de ello, se verá nuevamente afectado el suministro de agua en los barrios Procrear y Bosque Alto.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias afectadas reservar el uso del agua de red disponible para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales.

Se recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

