Sigue abierta la inscripción presencial del programa FinEs
Se encuentra abierta la inscripción presencial para el segundo cuatrimestre del Trayecto Secundario 2025 del programa FinEs Bonaerense.
La modalidad es presencial, pública, gratuita y con título de validez nacional, destinada a mayores de 18 años.
Las inscripciones se realizan en Viamonte 450, de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30.
Es necesario presentar fotocopia de DNI, fotocopia de partida de nacimiento y constancia de estudios o analítico incompleto de la escuela de origen.
