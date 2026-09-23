Mañana habrá asueto administrativo en Bahía Blanca por el Día de la Virgen de la Merced

Este jueves 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced, patrona de Bahía Blanca, habrá asueto administrativo y los servicios funcionarán de la siguiente manera:

Dependencias municipales:

Sin atención al público.

Transporte público:

Circulará con la frecuencia habitual.

Recolección de residuos domiciliarios:

Se desarrollará en forma normal.

Sistema de estacionamiento medido y pago:

No se cobrará el uso del sistema, sin embargo se deben respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal:

De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

De 8 a 17 estará abierto para visitas y la administración atenderá de 7 a 12. Se encontrarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).